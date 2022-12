Giro di vite dei Carabinieri. Denunce e sequestri

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e con l’ausilio di personale della Polizia Municipale hanno messo in atto un servizio volto alla prevenzione e repressione di reati nel comune marsalese. All’esito del servizio, concentrato per lo più nei pressi di Piazza Fiera e zone limitrofe, […]

All’esito del servizio, concentrato per lo più nei pressi di Piazza Fiera e zone limitrofe, che ha visto impegnati oltre trenta unità dell’Arma, sono stati denunciati 4 soggetti e posti sotto sequestro oltre 10 motoveicoli risultati privi di targa e documenti.

Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati due marsalesi, un uomo e una donna, di 27 e 36 anni che a bordo di un’autovettura, in Piazza Fiera, non avrebbero ottemperato all’ALT dei militari dandosi a precipitosa fuga venendo bloccati poco dopo.

Altro denunciato dai Carabinieri un tunisino, irregolare su territorio Nazionale, perquisito dagli operanti e trovato in possesso di un fucile ad aria compressa, modificato, di genere vietato.

Un 54enne di Petrosino è stato denunciato per guida senza patente in quanto ad esito di controllo ne risultava sprovvisto perchè gli era stata revocata in altra occasione.

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani alcuni soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente posta sotto sequestro.

I mezzi sequestrati verranno trattati come rifiuti speciali e conferiti in apposito centro di smaltimento.