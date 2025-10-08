Giubileo degli ammalati, a Partanna pellegrinaggio e messa

PARTANNA – «Dobbiamo sentirci grati, uniti e stupiti, pronti a essere missionari di amore e di pace nelle nostre case e nelle nostre strade». È stato questo uno dei passaggi dell’omelia del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al Santuario Maria Ss. della Libera di Partanna per la santa messa del Giubileo diocesano dei malati, operatori sanitari, associazioni di volontariato e ministri straordinari della comunione, organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute (guidato da don Antonino Favata), in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano (guidato da don Marco Laudicina e don Daniele La Porta). Prima della celebrazione, ammalati, operatori sanitari, presbiteri e volontari delle associazioni del territorio si sono ritrovati nella chiesa Madonna delle Grazie da dove è partito il pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna della Libera. Al termine della celebrazione, ammalati, operatori sanitari e volontari delle associazioni, hanno vissuto un momento conviviale nel salone parrocchiale.