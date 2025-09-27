Giubileo regionale delle corali diocesane e parrocchiali. Come partecipare dalla Diocesi

MAZARA DEL VALLO – Entro il 9 ottobre è possibile iscriversi per partecipare, con partenza dalla Diocesi di Mazara del Vallo, al Giubileo delle corali diocesane e parrocchiali, che si terrà domenica 12 ottobre al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. L’Ufficio liturgico diocesano ha predisposto un servizio di transfer con partenza da Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Gibellina. La quota di partecipazione è di 30 € a persona. I punti di partenza per domenica 12 sono Marsala (piazza Inam) ore 7,30; Mazara del Vallo (rifornimento Cipolla), ore 8; Castelvetrano (rifornimento di benzina svincolo A29) ore 8,15; Gibellina (rifornimento di benzina svincolo A29) ore 8,45. Il pranzo e la cena saranno a sacco. Prenotazioni: Luciana Altaserse, 3208989461 e don Marco Laudicina, 3209742795. Questo il programma del Giubileo. Ore 14,15, accoglienza nella cripta del Santuario; ore 14,45, celebrazione dell’Ora Nona; ore 15, saluto del Vescovo Giuseppe La Placa, delegato per la liturgia della Cesi e Lectio magistralis sul tema “Il giubilo in canto della Vergine Maria”, tenuta da monsignor Giuseppe Liberto, maestro emerito della Cappella musicale Pontificia della Sistina; ore 16,15, prove di canto dei cori presenti; ore 17, pellegrinaggio giubilare verso la Basilica Superiore del Santuario e a seguire celebrazione eucaristica.