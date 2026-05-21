Giudizio positivo dei risultati del workshop “Futuri possibili per Partanna” con gli studenti dell’IISS cittadino

PARTANNA – L’assessore comunale Filippo Triolo ha dato un giudizio positivo dei risultati del workshop “Futuri possibili per Partanna” con gli studenti dell’IISS “D’Aguirre – Dante Alighieri” che si è tenuto stamattina (21 maggio) nell’aula magna della scuola. «Il workshop dedicato ai futuri possibili di Partanna – ha ribadito l’Assessore – ha rappresentato un momento di grande valore civico, educativo e progettuale per la nostra comunità. Attraverso la metodologia UNESCO Futures Literacy, gli studenti dell’Istituto “D’Aguirre – Dante Alighieri” hanno dimostrato capacità di visione, senso critico e forte attenzione verso il futuro della città.

Come amministrazione comunale riteniamo fondamentale coinvolgere le giovani generazioni nei processi di costruzione del Piano Urbanistico Generale, perché il futuro del territorio non può essere pensato senza ascoltare chi lo vivrà e lo trasformerà nei prossimi decenni. Dai tavoli di lavoro sono emerse idee, bisogni e prospettive che arricchiranno il percorso partecipativo del PUG e contribuiranno a costruire una Partanna più inclusiva, sostenibile e capace di innovare.

Ringrazio la dirigente scolastica, i docenti, gli esperti facilitatori e soprattutto gli studenti per l’entusiasmo e la qualità del contributo offerto. Questo incontro conferma quanto sia importante creare spazi di partecipazione reale, nei quali i giovani possano essere protagonisti attivi delle scelte che riguardano il territorio e la comunità».