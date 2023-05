Giustizia Sociale e Impegno Civile: la Presidente Mete Giorgia Butera incontra gli studenti dell’ISS Ferrigno di Castelvetrano, con il patrocinio del Senato

CASTELVETRANO – Nell’ambito dell’Edizione AF “Una Settimana di Diritti”, la Presidente Mete Giorgia Butera, incontra il 18 maggio gli Studenti e le Studentesse dell’ISS G.B. Ferrigno – V. Accardi di Castelvetrano. Insieme si confronteranno su Giustizia Sociale ed Impegno Civile, dopo aver loro studiato l’Organizzazione nelle sue molteplici attività. L’incontro a scuola si avvale del patrocinio del Senato della Repubblica.

METE è una Organizzazione basata in Sicilia, impegnata nella mediazione socio-culturale tra i popoli, nell’affermazione dei principi civili, democratici, liberali ed educativi di ciascun individuo e nella giustizia sociale.

Promuove cultura di pace. Partecipa attivamente alla sfida globale posta da Agenda 2030 delle Nazioni Unite rispondendo nel costruire società pacifiche che rispettino i Diritti Umani attraverso Programmi d’Azione Sostenibili per le Persone, il Pianeta e la Prosperità. Tra le Attività: “Global Media and Cultural Democracy”, e l’OIDUR (Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca).

Giorgia Butera, è Sociologa della Comunicazione, Scrittrice, Advocacy. Impegno civile, ricerca sociale ed empowerment, sono i Focus primari del suo impegno. A questo si aggiunge la mediazione giuridica e socio-sanitaria, comunicazione istituzionale, sociologia dello sport, esperta in VAW, scrittura audiovisuale e cinematografica, studiosa delle dinamiche di gruppo con particolare attenzione alla gestione dei conflitti in contesti educativi e manageriali, esperta di Best Practice Internazionali. Tutto ciò, che in questi anni ha portato avanti è avvenuto grazie al dialogo istituzionale, quale strumento della più alta forma di democrazia.

METE, cresce, si forma ed attraverso una forte coesione umana e sociale prosegue il suo cammino. Ed è alla Organizzazione, che la Presidente dedica il suo impegno, la sua competenza e la sua professionalità.