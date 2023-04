Giuvintù Siciliana Lìbira approda in EFAY

PALERMO – Il movimento giovanile del partito politico indipendentista Siciliani Liberi, Giuvintù Siciliana Lìbira, dopo un anno di osservazione, da oggi è membro effettivo di EFA Youth, il raggruppamento giovanile del partito European Free Alliance, presente al Parlamento Europeo. La delibera è stata presa nel corso dell’Assemblea Generale di EFA Youth, in corso di svolgimento in questo week-end nello Schleswig, una regione la cui parte nord appartiene alla Danimarca e quella sud alla Germania. Esprimono la propria soddisfazione i delegati di GSL presenti all’Assemblea, Elena Gumina e Mario Cuffaro, e il Coordinatore nazionale dell’esecutivo del movimento giovanile indipendentista, Giorgio Priolo che afferma: «Oggi è un grande giorno per i giovani siciliani: potranno essere rappresentati in Europa attraverso GSL che può dare loro voce, proponendo varie mozioni come quella sulla lingua siciliana a cui stiamo già lavorando». Anche il partito Siciliani Liberi fa parte della famiglia di EFA, schieramento che raggruppa partiti e movimenti territoriali, autonomisti e indipendentisti di tutta Europa.