Gli allievi dell’I.C. Radice-Pappalardo a lezione di legalità economica e finanziaria con la Guardia di Finanza

CASTELVETRANO – Una giornata all’insegna della cittadinanza attiva e della consapevolezza quella vissuta lo scorso 24 febbraio dagli alunni delle classi terze dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, grazie all’iniziativa promossa dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un incontro formativo incentrato sull’Educazione alla Legalità economica.

L’evento, svoltosi presso i plessi Medi e Pappalardo, ha visto l’intervento del Capitano Niccolò Cecere, Comandante della Compagnia di Castelvetrano, che ha illustrato ai ragazzi l’importanza del lavoro svolto dalle Fiamme Gialle a tutela del bene comune, affrontando temi di stretta attualità come il contrasto alla contraffazione, l’importanza del rilascio degli scontrini fiscali e la vigilanza sulle vendite online, settore che tocca da vicino le abitudini digitali dei giovanissimi.

Durante l’incontro sono stati presentati i diversi reparti del Corpo militare e le sofisticate tecnologie in dotazione, impiegate non solo per il controllo del territorio ma anche per delicate operazioni di soccorso. Un momento particolarmente coinvolgente per gli studenti si è svolto all’esterno degli edifici della scuola, dove l’Unità Cinofila ha effettuato una dimostrazione pratica: un pastore tedesco addestrato ha dato prova del suo fiuto simulando la ricerca di sostanze illecite tra i bagagli, suscitando l’entusiasmo dei presenti.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita degli alunni; infatti l’educazione alla Legalità e la collaborazione tra Scuola e Forze di Polizia è essenziale affinché i ragazzi conoscano non solo cosa preveda la Costituzione, ma anche la presenza sul territorio degli organi di Polizia che costituiscono il presidio di legalità nel quotidiano.

Al termine della mattinata, dopo aver soddisfatto numerose curiosità — incluse quelle sul “pensionamento” dei cani finanzieri — gli studenti sono rientrati in aula con nuove consapevolezze in merito ai possibili rischi di acquisti incauti presenti nel web, ma soprattutto che la legalità non è un concetto astratto, ma un valore concreto che protegge la società e la sua economia.