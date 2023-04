Gli alunni del Liceo Classico di Marsala impegnati nei PCTO presso il Tribunale di Marsala

MARSALA – Procedono le attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala. Nelle ultime settimane gli alunni del Liceo hanno partecipato ad alcune attività del percorso ad indirizzo Giuridico “Alla scoperta del diritto e delle professioni legali” che li hanno visti protagonisti in incontri, visite, eventi. In particolare, le classi quarte, venerdì 31 Marzo, hanno partecipato, presso il Tribunale di Marsala, al primo incontro relativo al progetto “Perchè la giustizia conviene”. Il ciclo di incontri è promosso dalla Commissione di educazione civica del Liceo Classico e dal tutor del percorso PCTO prof. Luca Facciolo, in collaborazione con la Presidenza del Tribunale di Marsala, la Procura della Repubblica di Marsala e vede la stretta collaborazione delle Camere civili del Tribunale di Marsala e dell’Avvocato Alabiso. Il ciclo di incontri – che si svilupperanno fino al prossimo anno scolastico 2023/2024 – è finalizzato a far riflettere gli alunni sul tema della giustizia e del rispetto delle regole, superando però la narrazione dominante che si concentra sulla celebrazione di “eroi”, per spostare invece l’attenzione al vissuto quotidiano e al ruolo attivo che ogni individuo può assumere nel contesto familiare e sociale in cui vive. Relatori del primo incontro i magistrati Guercio e Alagna. Il progetto si chiuderà nel 2024 con un contest artistico dedicato agli alunni del Liceo classico, i quali avranno l’occasione di confrontarsi sul tema “Perchè la giustizia conviene” attraverso la realizzazione di elaborati grafici e testuali. I dettagli del contest si conosceranno il 27 aprile in occasione del secondo incontro che si terrà presso il Tribunale di Marsala. Nell’ambito dello stesso progetto, gli alunni parteciperanno il 18 aprile alla visita guidata presso l’Assemblea Regionale Siciliana. L’attività, programmata insieme all’Ordine degli Avvocati di Marsala e al tutor esterno avv. Adele Pipitone, prevede la visita al Complesso Monumentale del Palazzo Reale e sarà coordinata dalla Fondazione Federico II. Successivamente gli alunni saranno ospiti a Sala D’Ercole per partecipare ad un focus civico a cura della Presidenza dell’ARS sullo Statuto Autonomo Siciliano e i molteplici aspetti dell’attività Parlamentare (cenni storici sul Parlamento Siciliano, funzione legislativa, iter di formazione delle leggi regionali, la figura istituzionale del Presidente e le sue funzioni). Gli alunni inoltre incontreranno una rappresentanza degli attuali parlamentari per riflettere sul tema relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale della Regione Sicilia. Il percorso PCTO Giuridico rappresenta solo uno dei vari percorsi di Orientamento che il Liceo Classico propone ai suoi studenti affiancandosi ai percorsi Biomedico (strettamente collegati alla curvatura biomedica in atto da alcuni anni presso il Liceo) al fine di orientare gli alunni alle professioni mediche e sanitarie, il percorso Comunicazione e marketing (che introduce gli studenti al mondo della comunicazione digitale e d’impresa), il percorso Artistico-museale (che avvicina gli studenti al ricco patrimonio storico-artistico-architettonico e paesaggistico orientando verso le professioni relative alla tutela e alla valorizzazione dello stesso).