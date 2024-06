Gli alunni dell’I.C. Pappalardo che hanno sostenuto gli esami con il Trinity College of London hanno tutti conseguito la certificazione

CASTELVETRANO – Grandi soddisfazioni per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” che martedì 5 giugno presso il plesso Lombardo Radice hanno sostenuto gli esami per la certificazione di lingua inglese Trinity a conclusione del progetto extra-curricolare tenuto dalle docenti di Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto. Tutti gli alunni hanno conseguito con successo tale certificazione.

Dopo anni in cui l’emergenza COVID ha imposto la necessità di sostenere esami in videoconferenza, in questo anno i candidati alla certificazione hanno svolto l’esame in presenza, il che ha permesso loro di vivere un’esperienza particolarmente significativa per il consolidamento e lo sviluppo di competenze linguistiche sempre più necessarie per il successo scolastico e per crescere come cittadini del domani, avendo maggiore fiducia in se stessi, gestendo meglio le emozioni e con la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri punti di forza.

I corsi, coordinati dalla prof. Lombardo e svolti durante l’a.s. dalle docenti interne di Scuola Secondaria specializzate in Lingua Inglese prof.sse Morreale e Mineo, hanno rappresentato un’opportunità non solo per migliorare le competenze in lingua inglese, ma anche per conoscere e confrontarsi con altri studenti della scuola ed accrescere la propria autostima. Il progetto ha permesso a 32 studenti delle classi prime, seconde e terze di Scuola secondaria di I grado di sostenere e superare l’esame GESE (Graded Exam in Spoken English) del Trinity College per i Grade 3 e 4, rispettivamente corrispondenti ai livelli A2.1 e A2.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) per le abilità orali di ricezione e interazione in lingua inglese.

Durante la sessione di feedback, numerosi sono stati i commenti positivi dell’esaminatrice appositamente nominata dal Trinity College of London, la quale ha inoltre riferito che molti sono i punti di forza degli allievi esaminati, tra questi la capacità di sostenere una conversazione spontanea in lingua e il personale interesse a voler comunicare in una lingua straniera, a prescindere dall’esito finale.

L’acquisizione della certificazione linguistica è sempre un’esperienza formativa importante per gli alunni, il cui livello di competenza è stato attestato dal prestigioso Trinity College London, ente riconosciuto a livello internazionale, con il quale l’Istituto collabora da anni e che si intende implementare con la continuazione nel prossimo a.s. del corso riservato agli alunni delle classi 5* della Scuola Primaria curato dalla prof.ssa Mirabile e del progetto “Innovation skills” realizzato con i fondi previsti dal D.M. 65/2023 – Competenze multilinguistiche nelle scuole statali che ha coinvolto le classi 4* della Scuola Primaria con la docenza di esperti madrelingua inglese.

Inoltre la mission dell’Istituto nel favorire la competenza linguistica continuerà nel prossimo a.s. con gli alunni delle classi 4* che completeranno le attività del progetto interno “English drama” per mettere in scena una performance teatrale in lingua inglese con un testo tratto da “Peter Pan” e con tutti gli studenti per dare evidenza alla dimensione europea dell’azione didattico-educativa con l’impegno nel Programma ERASMUS+ che, grazie ad attività e mobilità transnazionali, accresce la consapevolezza della cittadinanza attiva europea e prepara meglio gli studenti ad affrontare le future nuove sfide di studio e lavorative.