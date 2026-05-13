Gli alunni dell’I.C. Radice-Pappalardo mettono in scena il testo teatrale “Se siamo qui e non altrove”

CASTELVETRANO – Una mattinata all’insegna della memoria, dell’impegno civile e della grande emozione quella vissuta l’8 maggio presso il prestigioso Teatro Selinus. Il sipario si è alzato sull’evento conclusivo del Progetto teatrale promosso e ideato dall’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo”, in collaborazione con A.N.P.I. sez. Castelvetrano e Campobello di Mazara, che ha portato in scena la rappresentazione di “Se siamo qui e non altrove…”, opera intensa di Maria Carmela Mugnano, già vincitrice del Premio Selinunte 2024.

L’evento si è concluso tra gli applausi di un teatro gremito, confermando come la sinergia tra Scuola, Istituzioni e Associazioni del territorio possa generare momenti di alto valore culturale e sociale e lasciando nei presenti la consapevolezza che, finché ci saranno ragazzi pronti a raccontare queste storie, il sacrificio di chi ha lottato per la libertà non sarà mai vano