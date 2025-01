Gli alunni dell’IC Lombardo Radice -Pappalardo con presepe ecosostenibile ricevono primo premio per creatività e sostenibilità

CASTELVETRANO – Nella giornata del 6 gennaio 2025, presso il vecchio magazzino di proprietà della famiglia Asaro sito in via Teleste a Marinella di Selinunte, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Natale nel Borgo” dedicato alla mostra dei presepi creativi; un’iniziativa promossa dall’Associazione Pammilo, volta a promuovere l’arte, la tradizione e il rispetto per l’ambiente. Il primo premio è stato assegnato agli alunni delle classi 1^,2^,3^ scuola Primaria e alle sezioni della scuola Infanzia plesso G. Verga.

Il presepe vincitore, realizzato interamente con materiali di riciclo, ha conquistato il cuore del pubblico grazie all’originalità e all’impegno dimostrato dai ragazzi e con il numero 10 ha ricevuto ben 626 voti. Gli alunni, guidati dai loro insegnanti, hanno lavorato con dedizione per settimane, selezionando materiali recuperati e dando loro nuova vita. Rotoli di carta igienica trasformate in personaggi, bastoncini di cotone diventati decorazioni e cassette della frutta utilizzate per ricreare la capanna e il paesaggio: ogni dettaglio ha raccontato una storia di creatività e attenzione all’ambiente.

L’istituto ha partecipato con altre tre opere: un presepe realizzato con tappi di bottiglia delle classi terze e quinte del plesso Lombardo Radice (82 voti), una natività realizzata con fogli di riviste dalle classi 1^, 2^, 3^ A plesso Dante Alighieri (162 voti) e un presepe costruito con l’ausilio di foglie dalle classi 2^ A e 2^ B secondaria di Primo grado plesso Pappalardo (208 voti).

Durante la cerimonia, il Sindaco avvocato Giovanni Lentini ha espresso i complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti per questa splendida iniziativa che unisce tradizione e riciclo, ricordandoci che piccoli gesti possono fare la differenza per un mondo migliore.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha elogiato gli alunni per il loro impegno, sottolineando come iniziative di questo tipo possano trasmettere valori importanti come la sostenibilità ambientale e favorire la creatività; infatti da materiale povero sono state create vere e proprie opere d’arte.

Il Presidente dell’Associazione Pammilo Giacomo Russo, soddisfatto dell’affluenza dei visitatori che sono arrivati in questi giorni di Festa, ha espresso l’intenzione di ripetere l’esperienza l’anno prossimo coinvolgendo di nuovo le Scuole del territorio.

All’evento presenti alcuni bambini e insegnanti che hanno partecipato alla realizzazione dei vari presepi che con entusiasmo hanno vissuto un bel momento di comunità; non poteva mancare la Befana impersonata dalla signora Brigida Barraco. L’invito a tutti è quello di riflettere sull’importanza della sostenibilità, affinché il messaggio di questi presepi possa accompagnarci anche oltre le festività natalizie.