Gli “Asteroidi” si impongono al Parco Archeologico di Selinunte con un grande concerto

SELINUNTE – Grande successo del complesso musicale castelvetranese “Gli Asteroidi” che si e’ esibito ieri (7 settembre) al Parco Archeologico di Selinunte alla presenza di un numeroso pubblico entusiasta. Gli “Asteroidi” come gruppo musicale nascono con la buona volonta’ e l’entusiasmo di alcuni giovanissimi castelvetranesi nella seconda meta’ degli anni Sessanta del secolo scorso, come Aido e Nicola Mangiaracina. E’ del 1967 la pubblicazione di un loro 45 giri. La formazione degli “Asteroidi” nel tempo cambia piu’ volte fino al 1982, quando si decise di porre fine all’esperienza quasi ventennale del complesso.
Ieri in una location eccezionale come quella del Parco selinuntino, gli “Asteroidi” sono tornati a brillare. Questa la formazione che si e’ esibita ieri: Maria Mistretta, Laura Calia, Aido Mangiaracina, Nicola Mangiaracina, Mario Giammarinaro, Vincenzo Lo Porto, Bruno Musiari.