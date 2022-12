Gli auguri della Pro Loco Castelvetrano Triscina: Natale, occasione di solidarietà

CASTELVETRANO – Si è conclusa in questa settimana la raccolta di giocattoli e vestiti nuovi, (donati da un’azienda di Castelvetrano, ancora con etichetta) da devolvere ai rifugiati di guerra provenienti dall’Ucraina, dimoranti nel vicino comune di Partanna, promossa dalla Pro Loco Partanna, presieduta da Rosamaria Stallone, in collaborazione con la Pro Loco Castelvetrano Triscina, presieduta […]

CASTELVETRANO – Si è conclusa in questa settimana la raccolta di giocattoli e vestiti nuovi, (donati da un’azienda di Castelvetrano, ancora con etichetta) da devolvere ai rifugiati di guerra provenienti dall’Ucraina, dimoranti nel vicino comune di Partanna, promossa dalla Pro Loco Partanna, presieduta da Rosamaria Stallone, in collaborazione con la Pro Loco Castelvetrano Triscina, presieduta da Nino Romano.

“Un’iniziativa natalizia per esprimere solidarietà, a chi è meno fortunato di noi. – commenta il presidente Nino Romano – Come Pro Loco Castelvetrano Triscina, abbiamo ben accolto la proposta di collaborazione della presidente Rosamaria Stallone, di destinare i beni raccolti, durante la tradizionale raccolta prefestiva, alla popolazione ucraina. Donare è un gesto di amore, in piena sintonia con quello che è lo spirito delle festività natalizie. Ringrazio a nome di tutti i soci – continua il presidente Pro Loco Castelvetrano Triscina – la presidente della Pro Loco Partanna Rosamaria Stallone per averci invitato a partecipare.

E ancora – Questo natale, inoltre abbiamo deciso di donare 50 cornetti e 6 panettoni ai detenuti del carcere di Castelvetrano. Il nostro obiettivo, durante le festività, è legato all’inclusione, oltre che ad un messaggio di solidarietà da estendere a tutti. – conclude Nino Romano – Colgo l’occasione infine, per augurare a tutti un sereno Natale”.