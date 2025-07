Gli auguri della Uil al nuovo commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti

TRAPANI – Il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Trapani è Sabrina Pulvirenti, 60 anni, romana di origini catanesi.

In quota Fratelli d’Italia, prenderà servizio lunedì 7 luglio. Specializzata in Patologia Clinica, è stata direttrice generale dell’Asl di Matera fino al novembre 2023 e poi commissario straordinario dell’Asl di Frosinone fino a marzo 2025. Da aprile è rientrata al Policlinico Umberto I di Roma come dirigente medico.

La Uil Trapani augura buon lavoro alla neo commissaria Asp Trapani Sabrina Pulvirenti

Il segretario generale della Uil Trapani, Tommaso Macaddino, rivolge, a nome personale e della Uil di Trapani tutta, i più sentiti auguri di buon lavoro a Sabrina Pulvirenti, nominata nuova commissaria straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

“L’arrivo della dottoressa Pulvirenti alla guida dell’ASP trapanese è un momento importante per il nostro territorio. Le principali necessità della sanità di questo territorio non possono più attendere: è fondamentale mettere al centro le persone e i loro bisogni, garantendo un funzionamento del sistema sanitario in maniera efficiente ed efficace. Occorre un percorso di programmazione condivisa che coinvolga tutto il personale, valorizzandone competenze e professionalità, e mettendolo nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro. Come Uil Trapani esprimo la nostra disponibilità a collaborare con spirito costruttivo, attraverso il dialogo e la proposta, per contribuire ad una sanità più efficace, equa e vicina alle persone”.