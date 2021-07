Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani al neopresidente della Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino

TRAPANI – “A nome mio personale e della Uil Trapani tutta esprimo gli auguri di buon lavoro a Vito Pellegrino, eletto nuovo presidente di Sicindustria Trapani. Il nostro augurio è quello di poter proseguire nel confronto leale e costruttivo portato avanti finora nel rispetto reciproco tra parti datoriali e sindacali”.

Lo afferma il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

“In questo momento storico segnato dalle tante difficoltà causate dalla pandemia – aggiunge – e dalla necessità di ridare slancio al territorio tramite gli strumenti predisposti dai Governo nazionale ed europeo, lavorare insieme è indispensabile per favorire la ripresa dell’economia e dell’occupazione. Al presidente uscente Gregory Bongiorno un ringraziamento per quanto fatto e buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto poche settimane fa a guida di Sicindustria”.