Gli avvocati della Valle del Belice scendono in campo a difesa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna

PARTANNA – L’Associazione Avvocati Valle del Belice interviene con il seguente comunicato pubblico sulla questione della possibile soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace:

“Il Sindaco di Partanna, Nicola Catania, nelle scorse settimane ha manifestato

agli Avvocati l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di rinunciare all’Ufficio

del Giudice di Pace, non sostenendone più gli oneri finanziari ed il distacco del

personale, così determinandone l’accorpamento all’Ufficio di Sciacca.

Di fronte a tale presa di posizione, gli avvocati della Valle del Belice manifestano il proprio totale dissenso.

A seguito della chiusura nel 2013 della Sezione Distaccata del Tribunale di Marsala, l’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna è rimasto l’unico presidio di legalità di prossimità al servizio del territorio belicino (la competenza abbraccia i comuni di Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale).

Mentre la chiusura della Sezione Distaccata del Tribunale, nel 2013, è avvenuta per legge, a seguito della revisione della geografia giudiziaria in ambito nazionale (soppressione di tutte le 230 Sezioni Distaccate di Tribunale d’Italia ed accorpamento di numerosi Tribunali), nel caso dell’Ufficio del Giudice di Pace la decisione ricade esclusivamente in capo al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale di Partanna.

Si tratta di una scelta miope, ad esclusivo danno dei cittadini e del territorio, fatta senza nemmeno una discussione nel consesso civico.

Va, piuttosto, seriamente ricercata e trovata una diversa soluzione, con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali interessate e dei rispettivi Consigli Comunali, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice, della Presidenza del Tribunale di Sciacca, delle forze politiche, sociali, sindacali, dei professionisti del territorio, perché ciascuno esprima la propria posizione ed assuma le proprie responsabilità di fronte alla paventata chiusura.

L’Ufficio del Giudice di Pace, anche in previsione dell’imminente aumento delle competenze, come stabilito dalla normativa nazionale, va piuttosto preservato e

potenziato.

Per questi e tanti altri motivi, gli Avvocati della Valle del Belice invitano le Amministrazioni Comunali interessate, l’Unione dei Comuni della Valle del Belice, le forze politiche, sociali e sindacali del territorio, i professionisti, a mobilitarsi in tal senso, preannunciando, comunque, sin da ora, la propria ferma intenzione di non rimanere fermi a guardare, in modo passivo, lo smantellamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Partanna, adottando tutte le forme di coinvolgimento democratico delle cittadinanze previste dalla legge e dagli Statuti Comunali”.

Associazione Avvocati Valle del Belice