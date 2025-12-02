Gli eletti al Consiglio d’istituto dell’I.C. “Levi Montalcini” di Partanna

PARTANNA – Pubblichiamo l’elenco dei rappresentanti eletti del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Partanna.
Genitori Eletti:
- Passalacqua Vito 56 voti;
- Ippolito Rosellina 35 voti;
- Cangemi Salvatore 26 voti;
- Gennaro Annalisa 25 voti;
- Amari Mimma 22 voti;
- Aiello Mariangela 10 voti;
- Li Causi Santo 10 voti;
- Benfanti Daniele Mario 9 voti.
Docenti
Eletti:
- Melodia Francesca 35 voti;
- Cangemi Margherita Maria 24 voti;
- Anatra Siglinda 20 voti:
- Monaco Giuseppa 20 voti:
- Cangemi Antonina 19 voti;
- La Tona Maria 16 voti;
- Li Vigni Rosalba 15 voti;
- Biondo Mimma 11 voti.
Personale ATA
Eletti:
- Dattolo Nunzio 9 voti;
- Cusenza Giuseppe 8 voti