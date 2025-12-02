Gli eletti al Consiglio d’istituto dell’I.C. “Levi Montalcini” di Partanna

PARTANNA – Pubblichiamo l’elenco dei rappresentanti eletti del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Partanna.

Genitori Eletti:

  1. Passalacqua Vito 56 voti;
  2. Ippolito Rosellina 35 voti;
  3. Cangemi Salvatore 26 voti;
  4. Gennaro Annalisa 25 voti;
  5. Amari Mimma 22 voti;
  6. Aiello Mariangela 10 voti;
  7. Li Causi Santo 10 voti;
  8. Benfanti Daniele Mario 9 voti.

Docenti 

Eletti:

  1. Melodia Francesca 35 voti;
  2. Cangemi Margherita Maria 24 voti;
  3. Anatra Siglinda  20 voti:
  4. Monaco Giuseppa 20 voti:
  5. Cangemi Antonina 19 voti;
  6. La Tona Maria 16 voti;
  7. Li Vigni Rosalba 15 voti;
  8. Biondo Mimma 11 voti.

Personale ATA 

Eletti:

  1. Dattolo Nunzio 9 voti;
  2. Cusenza Giuseppe 8 voti  

