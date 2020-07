Gli eventi più spensierati dell’estate con i vini delle Cantine Pellegrino

MARSALA – Siamo in piena estate e con la bella stagione si moltiplicano eventi, serate e feste nei locali, wine bar, ristoranti e soprattutto nei lounge bar e nelle spiagge. Grande protagonista di questi eventi è Cantine Pellegrino, con i suoi format creativi ed attrattivi a supporto dei clienti titolari dei locali. Così si susseguono per tutta l’estate serate a tema dedicate ad un singolo vino o ad un’intera linea, protagonisti di volta in volta dell’evento. Ci sono gli “Albarìa party”, dal nome del neonato rosato da uve frappato, le serate “Figli dei Fiori” dedicate ai vini aromatici della Pellegrino, i “White party” con i vini da Tenuta e le feste a tema “Pantelleria”, il cui protagonista è il nuovo bianco Pantelleria Doc, Isesi. Tante poi le serate in spiaggia, le divertentissime “Traimari on the beach”, dedicate all’omonimo vino bianco, frizzante e leggero, solo 11 gradi, che nasce dal felice incontro di due varietà autoctone siciliane – grillo e zibibbo, ideale da bere in compagnia, come aperitivo, o in abbinamento a piatti a base di pesce e crudità di mare. Un ricco calendario di feste nelle più belle località della costa siciliana e le sue isole: da Pozzallo a San Vito Lo Capo, da Cefalù a Marina di Ragusa, da Favignana a Ustica.

Gli eventi sono organizzati sul territorio dalla Brand Ambassador dell’azienda Carla Spatafora, che personifica perfettamente lo spirito e la filosofia della cantina. Giovane, solare, sempre sorridente, intrattiene gli ospiti e racconta i vini creando sempre una forte empatia e grande coinvolgimento. “Gli eventi Pellegrino sono ormai un cult, sono appuntamenti irrinunciabili per chi ama i bei locali, il sano divertimento ed il buon vino. Inizialmente ho dovuto convincere i locali ad adottare questi format diversi dal solito, più informali e con concept più focalizzati su uno specifico vino; oggi ci chiamano chiedendoci di organizzarli e questo ci consente di selezionare solo i locali migliori, nei più bei posti e frequentati da bella gente che ama bere bene.”