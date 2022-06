PALERMO – “Avevamo ragione e ora il Governo dovrà rivedere le proprie posizioni per il finanziamento di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole e zootecniche!”

Lo ha detto Valentina Palmeri, deputata regionale di Europa Verde – I Verdi – dopo la pubblicazione del Decreto-legge 50 (il cosiddetto “Decreto aiuti”) con il quale sono state introdotte importanti modifiche alle norme per la realizzazione di tetti fotovoltaici in agricoltura e zootecnica.

“Come avevamo chiesto con la nostra mozione depositata all’ARS – sottolinea l’on. Palmeri – il Governo ha riconosciuto che era un errore penalizzare le aziende di produzione a vantaggio di quelle di trasformazione ed ha chiarito che gli impianti fotovoltaici potranno essere destinati anche ad alimentare la rete generale e non soltanto al consumo locale.

Una vittoria su tutta la linea, che non solo permetterà a più aziende siciliane di accedere ai contributi, ma ha più valore in chiave di creazione di una rete di produzione energetica che aiuti l’Italia nel suo complesso ad essere più indipendente dalle fonti fossili e dalle fonti estere.

Con questo decreto, l’Italia finalmente si allinea alle giuste indicazioni europee, per realizzare una rete di “generazione distribuita”, cioè di piccoli e medi impianti “dispersi in più punti del territorio”, piuttosto che essere basata unicamente sui grandi impianti.

Fino ad oggi invece e purtroppo l’Italia ha avuto un approccio sbagliato, rendendo soprattutto in agricoltura quanto mai difficile la realizzazione di impianti fotovoltaici e da altre fonti rinnovabili. Adesso ci aspettiamo e pretendiamo che il Ministro Patuanelli dia seguito senza alcun indugio agli obblighi previsti dal Decreto legge, adeguando il decreto per il finanziamento dei progetti agrisolari”.