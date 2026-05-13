Gli studenti dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo” custodi del territorio: un racconto appassionato tra il fascino di Selinunte e l’arte di Gibellina

CASTELVETRANO – Si è svolta oggi, 13 maggio 2026, presso Il Teatro Selinus di Castelvetrano, la manifestazione conclusiva di un intenso viaggio tra storia, emozioni e identità che ha visto protagonisti gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo”. L’evento di oggi ha rappresentato l’atto conclusivo del progetto “Alla scoperta di Gibellina e Selinunte: due città di nuova fondazione nella valle del Belice”, realizzata nell’ambito del progetto “Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026” e sostenuta dall’Assessorato Istruzione della Regione Siciliana.