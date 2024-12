Grande attesa per il Concerto di Natale della MeMA Symphony Orchestra

TRAPANI – La Cattedrale di San Lorenzo, a Trapani, si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi della stagione: il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà protagonista la MeMA Symphony Orchestra, per la prima volta nella sua formazione completa di 30 elementi, diretta dal Maestro Andrea Certa, con la partecipazione del soprano Francesca Sassu.

L’appuntamento, previsto per sabato 28 dicembre alle ore 21:00, si inserisce nella 72ª Stagione Concertistica 2024-25, realizzata dalla Mediterranean Music Association in collaborazione con Trapani Classica, e spazia dalle più celebri arie d’opera dei grandi compositori italiani – tra cui Rossini, Puccini, Cilea, Verdi e Mascagni – ai brani della tradizione natalizia, includendo composizioni di Stefano Garau, Irving Berlin e Franz Xaver Gruber. Un repertorio che promette di incantare il pubblico.