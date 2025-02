Grande partecipazione alla manifestazione finale del progetto “Uguali e consapevoli”

CASTELVETRANO – Venerdì 7 febbraio 2025, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, si è svolta presso il Teatro Selinus la manifestazione finale del progetto “Uguali e consapevoli”, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Castelvetrano in collaborazione con le scuole del territorio, rivolto a tutti agli studenti

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani all’importanza del rispetto, dell’inclusione e della consapevolezza sociale, si è avvalsa del contributo di professioniste esperte nel settore; gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado hanno potuto partecipare ad attività laboratoriali differenziate in base all’età, finalizzate a favorire la comunicazione, l’educazione all’affettività e il superamento degli stereotipi di genere.

Le attività proposte si sono concentrate su alcuni obiettivi fondamentali:

Educare alla comunicazione e all’ascolto reciproco.

Rafforzare il valore dell’empatia e dell’affettività.

Superare gli stereotipi di genere e promuovere il rispetto delle differenze.

Stimolare la riflessione sull’importanza della diversità come valore aggiunto.

Incentivare comportamenti responsabili e maturi.

Promuovere i principi di uguaglianza e rispetto come base della convivenza civile.

Un momento significativo della manifestazione è stato il riconoscimento attribuito agli alunni della classe 2ªF della Scuola Secondaria di I grado “Pardo” dell’I.C. “Giuseppe Di Matteo” e alla classe 4ªA della Scuola primaria del plesso Lombardo Radice dell’IC “Radice Pappalardo”, che hanno ricevuto un premio per aver realizzato il miglior “Decalogo del rispetto e delle parità”, considerato un valido punto di partenza per la costruzione di relazioni interpersonali consapevoli e mature.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dott.ssa Yosè Priolo, esperta nel contrasto alla violenza di genere e agli atti di violenza in famiglia, per il suo prezioso impegno e il contributo offerto all’iniziativa. Un grazie ancora all’avv. Alessia Asta, alla psicologa, dott.ssa Silvana Signorello e all’educatrice Federica Infranca.