Grande partecipazione per la presentazione del libro “Apicoltura per Amore”

CASTELVETRANO – Venerdì 20 marzo 2026, presso la sede dell’Unitre Castelvetrano Selinunte in Via Saporito 16, si è svolto un partecipato e coinvolgente incontro dedicato alla presentazione del libro “Apicoltura per Amore” di Giuseppe Salluzzo e Angela Maria Sanfilippo, edito da Edizioni Montaonda.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali del Presidente Giuseppe Ancona, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di valorizzare il patrimonio identitario del territorio. A seguire, gli autori hanno dialogato con Giuseppe Libero Bonanno ed Erasmo Miceli, accompagnando il pubblico in un affascinante viaggio tra storia, cultura e tradizioni.

Cuore dell’incontro è stata l’antica pratica dell’apicoltura siciliana con le arnie di ferula, una tecnica millenaria risalente all’epoca greca e romana, simbolo di un sapere profondo e radicato nel rapporto armonico tra uomo e natura.

Il volume racconta la vita e l’eredità di Sebastiano Pulvirenti, ultimo “mastru fascitraru”, custode di un’arte antica tramandata di generazione in generazione. Attraverso la sua esperienza emerge un mondo fatto di rispetto per l’ambiente, attenzione ai ritmi delle api e forte legame con il territorio. Il libro offre così non solo una testimonianza personale, ma anche una riflessione sul valore della sostenibilità e sulla necessità di preservare le tradizioni.

Particolarmente toccante è stato il tema del progressivo declino di questa pratica, oggi sempre più sostituita da metodi moderni, ma anche il messaggio di speranza legato all’impegno di Pulvirenti nella trasmissione del suo sapere alle nuove generazioni, riconosciuto con l’iscrizione al Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia.

La serata si è conclusa in un clima conviviale con una degustazione di biscotti al miele preparati dal gruppo Unitre “Artiste in Cucina”, suggellando un evento all’insegna della cultura, della tradizione e della condivisione.