Grande Sicilia avvia il dialogo con le realtà civiche di Castelvetrano: incontro con i consiglieri Impallari e Catanalotto

CASTELVETRANO – I co-coordinatori provinciali di Grande Sicilia a Trapani, Nicola Li Causi, e Salvatore Montemario (quest’ultimo di ritorno da una serie di incontri sul territorio con il nuovo presidente dello IACP trapanese, Enzo Scontrino), hanno avviato in queste ore un proficuo dialogo con i consiglieri comunali Giovanni Impallari e Gaspare Catanalotto, esponenti di due distinte liste civiche cittadine.

L’incontro, improntato alla condivisione di valori e prospettive comuni per il futuro di Castelvetrano, segna l’avvio di un percorso politico di collaborazione che punta a unire energie e competenze nell’interesse della comunità locale.

“L’apertura cittadina di Grande Sicilia – afferma il co-coordinatore Li Causi e originario di Castelvetrano – nasce dalla volontà di creare un percorso radicato e fondato sul dialogo e l’impegno civico. Siamo pronti a collaborare per un progetto capace di valorizzare il nostro territorio, che parte dal basso e che restituisca fiducia ai cittadini”.