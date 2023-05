Grande successo a Marsala per il “Minaccia Bionda Tour”

MARSALA – Al Teatro Impero di Marsala si è tenuto domenica scorsa (14 maggio) uno dei due spettacoli programmati per il tour siciliano della celebre cantante Patty Pravo al cui attivo si registrano dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso grandi successi, che sono stati scanditi assieme a ricordi, storie e soprattutto bellissima musica dalla voce narrante di Pino Strabioli, in scena assieme alla famosa stella del Piper. Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, non ha fatto mancare in due ore di spettacolo i suoi brani “classici”: Pazza Idea, Ragazzo Triste, Pensiero Stupendo, Il Paradiso, La Bambola, Poesia, E Dimmi Che Non Vuoi Morire, esibendosi anche con pezzi meno noti ma con qualità del suono più ricercata. Lo spettacolo è stato organizzato dalla “Compagnia teatrale Sipario” di Vito Scarpitta, in collaborazione con “La Ri.ca. Eventi” di Grazia Riggio e con il patrocinio del Comune di Marsala.(a.b.)