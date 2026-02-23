Grande Successo della XVI Festa del donatore che ha riaffermato la cultura del dono

PARTANNA – La XVI Festa del Donatore, tenutasi domenica scorsa 22 febbraio, al Castello Grifeo di Partanna ha registrato un notevole successo organizzativo e di pubblico, accompagnato dalla comunicazione dei risultati altamente significativi ottenuti dalla sezione cittadina dell’Avis nel 2025 e nei suoi quarant’anni di vita. I dati parlano chiaro: i soci nel 2025 sono stati 622, 34 in più rispetto al 2024. Le donazioni sono state 1170 nel 2025, 75 in più rispetto al 2024. Si sono registrate anche 85 donazioni di plasma. Dall’anno di nascita della sezione partannese dell’Avis, le donazioni hanno registrato un crescendo continuo (nel 2007 sono state 154) che ha raggiunto il numero di 1170 nel 2025. Prova evidente dell’azione positiva svolta dalla sezione Avis che ha operato, riuscendoci, a promuovere e diffondere la cultura del dono. Un momento emotivamente forte è stato quando una donatrice, Luisa Marchese, ha raccontato la sua esperienza di mamma che ha costatato l’importanza della donazione, direttamente, quando il proprio figlio, ammalatosi, è stato salvato dalla quantità di sangue di cui ha avuto bisogno per restare in vita. Alla manifestazione sono stati presenti il sindaco di Partanna Li Vigni, che ha fatto un plauso all’azione dell’Avis cittadina, la presidente del consiglio e l’assessore Li Causi. Sono intervenuti il Presidente dell’Avis Provinciale Trapani, dott. Salvatore Stuppia, il Consigliere Avis Nazionale Vito Puccio e il dott. Renato Messina, Dirigente della Medicina Trasfusionale di Trapani. Note di colore, emotivamente significative, della partecipazione delle scuole, rappresentate dai bambini della scuola dell’infanzia, che, guidati dalle loro maestre, hanno dato vita ad un’esibizione musicale ed hanno mostrato con la loro presenza che la cultura del dono si coltiva sin da piccoli. Apprezzata la proiezione di un video che ha ripreso un congruo numero di donatori al momento della donazione, che hanno ribadito con la loro presenza la generosità di tanti partannesi. 108 sono stati i premiati che hanno ricevuto diplomi, targhe e benemerenze. Una targa particolare è andata agli alunni dell’I.S. “G.B. Ferrigno – V. Accardi – V. Titone” di Castelvetrano, guidati dai professori Benedetto Romeo e Luigi Bonanno, che hanno servito il catering alla fine della manifestazione.