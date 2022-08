Grande successo dello spettacolo “Somnium Dantis”, messo in scena dal Corpo Musicale e Culturale “V. Bellini”

PARTANNA – Grande successo di venerdì sera 26 agosto per lo spettacolo “Somnium Dantis”, messo in scena dal Corpo Musicale e Culturale “V. Bellini” di Partanna presso la corte del Castello Grifeo. Le terzine di alcuni canti (Canto V dell’Inferno, Canto II del Purgatorio, Canto XI del Paradiso, Canto XXXIII del Paradiso) interpretate dall’attore Carlo […]

PARTANNA – Grande successo di venerdì sera 26 agosto per lo spettacolo “Somnium Dantis”, messo in scena dal Corpo Musicale e Culturale “V. Bellini” di Partanna presso la corte del Castello Grifeo. Le terzine di alcuni canti (Canto V dell’Inferno, Canto II del Purgatorio, Canto XI del Paradiso, Canto XXXIII del Paradiso) interpretate dall’attore Carlo Comito si sono alternate agli approfondimenti eseguiti da Anna Maria Varvaro che ne ha curato la regia. “Un viaggio immaginifico breve ma intenso di un’opera senza tempo e sempre attuale” – come lei stessa lo ha definito. Le musiche scelte e dirette dal maestro Rosario Rosa hanno creato un’atmosfera di sogno nel quale lo spettatore si è sentito coinvolto, un pubblico attento e numeroso che ha potuto usufruire di una pagina culturale nell’ambito della rassegna Artemusicultura del Comune di Partanna. Anche i video con immagini proiettate a grande schermo sulle pareti del castello hanno contribuito a immergere tutti i presenti nelle cantiche. Un gruppo di ragazze in costume medioevale ha distribuito agli spettatori delizie culinarie tipiche medioevali preparate dall’Associazione. Sono seguiti gli interventi del Presidente Giuseppe Musso che ha sottolineato la bravura dei musicisti e di quanti erano coinvolti nella performance, del Sindaco Nicolò Catania che si è complimentato con l’Associazione per aver fatto assaporare un bel momento culturale alla città.