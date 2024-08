Grande successo di pubblico al concerto di Elettra Lamborghini

PARTANNA – Malgrado la giornata festiva, un nutrito numero di visitatori ha attraversato il corso principale del paese per degustare prodotti tipici del territorio, ascoltare musica e fruire delle diverse iniziative presenti lungo tutta la via Vittorio Emanuele. Il clou della serata è stato il concerto di Elettra Lamborghini che ha visto concentrarsi in Piazza Falcone e Borsellino tanti giovanissimi ma anche curiosi di ogni età. Uno spettacolo scenico coinvolgente, realizzato dal corpo di ballo e da numerosi effetti speciali che supportavano ogni brano della cantante. Fans scatenati ed in delirio per un Ferragosto speciale nel centro belicino.

Stefano Caruso