Grande successo per il concerto “La Magia dell’Operetta” di ieri al Teatro Sollima di Marsala

MARSALA – Un trionfo di eleganza e arte ha inaugurato ieri sera (12 ottobre) la seconda parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven al Teatro Eliodoro Sollima. “La Magia dell’Operetta” non è stato solo un concerto, ma un evento che ha ridestato nella città un palpabile entusiasmo per la musica colta*.

Ad aprire la serata è stato il Cav. Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, che ha sottolineato il significato dell’appuntamento dichiarando: “Questa serata non è solo un concerto, è una promessa mantenuta alla città: portare bellezza e alta qualità, facendo del nostro teatro un faro di cultura”.

Sul palco, l’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana, guidata dal Maestro Salvo Miraglia, ha dipinto una tessitura sonora impeccabile.

Il cuore dello spettacolo ha battuto grazie al soprano Marzia Catania e al tenore Francesco La Spada.

Si torna al Sollima di Marsala domenica 26 ottobre alle ore 18:00 con Nicolò Giuliano Tuccia e il suo pianoforte. L’artista eseguirà un repertorio romantico. Per acquistare biglietti o abbonamenti è possibile contattare il Maestro Giuseppe Lo Cicero (320 690 5330). Maggiori informazioni su www.accademiabeethoven.it.