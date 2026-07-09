Grande successo per la V edizione dell’English Summer Camp: 50 bambini protagonisti di due settimane di full immersion in lingua inglese

CASTELVETRANO – Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione dell’English Summer Camp, il progetto promosso dall’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano in collaborazione con il Comune di Castelvetrano e con l’organizzazione internazionale Global Volunteers.

Per due intense settimane, cinquanta bambini hanno avuto l’opportunità di vivere un’autentica esperienza di immersione linguistica, utilizzando esclusivamente la lingua inglese nelle attività quotidiane, guidati da sedici volontari provenienti da diverse aree degli Stati Uniti d’America, ai quali si è unita una volontaria inglese.

Il Summer Camp si conferma, anno dopo anno, un’iniziativa educativa di grande valore, capace di coniugare apprendimento, inclusione, divertimento e crescita personale. Anche questa quinta edizione ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i più giovani alla lingua inglese attraverso un approccio naturale, dinamico e coinvolgente.

Durante il campus si sono alternate lezioni in aula, giochi educativi, attività sportive, laboratori di arte e creatività (Arts & Crafts), giochi d’acqua, momenti ricreativi e numerose attività di gruppo, tutte rigorosamente svolte in lingua inglese. Un metodo che ha permesso ai partecipanti di migliorare le proprie competenze linguistiche in modo spontaneo, sviluppando al tempo stesso capacità relazionali, spirito di collaborazione, autonomia e fiducia nelle proprie possibilità.

La cerimonia conclusiva si è svolta nella palestra dell’Istituto alla presenza delle famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo al momento finale del percorso. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i cinquanta certificati di partecipazione ai bambini, quale riconoscimento dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrati durante il Summer Camp.

La consegna degli attestati è stata curata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Rosa Barone, dal dott. Giovanni Parrino, Italy Country Manager di Global Volunteers, e da alcuni dei volontari internazionali che hanno accompagnato quotidianamente i bambini durante questa esperienza.

La festa finale si è conclusa con un piacevole momento conviviale organizzato insieme alle famiglie, che hanno voluto ringraziare personalmente i volontari per la disponibilità, la professionalità e l’affetto dimostrati nel corso delle due settimane di attività.

«L’English Summer Camp rappresenta molto più di un semplice corso estivo di lingua», ha dichiarato la Dirigente Scolastica. «È un’esperienza educativa completa che consente ai nostri alunni di imparare divertendosi, confrontarsi con persone provenienti da altri Paesi e aprirsi a nuove culture. Il crescente entusiasmo delle famiglie conferma il valore di questo progetto, che ormai costituisce un appuntamento atteso dalla nostra comunità scolastica.»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal dott. Giovanni Parrino: «Ogni anno vedere nascere amicizie tra bambini e volontari provenienti da culture diverse è la dimostrazione più concreta di quanto il volontariato internazionale possa contribuire alla crescita delle nuove generazioni. L’entusiasmo dei partecipanti, la collaborazione delle famiglie e il prezioso supporto della scuola e dell’Amministrazione Comunale rendono questo progetto un modello di cooperazione educativa di cui siamo particolarmente orgogliosi.»

Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa conferma una crescita costante sia in termini di partecipazione sia di qualità dell’offerta formativa, consolidando una collaborazione ormai stabile tra l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo”, il Comune di Castelvetrano e Global Volunteers.

Un percorso che continua a investire sull’educazione internazionale, sul dialogo interculturale e sull’apprendimento delle lingue come strumenti fondamentali per la formazione dei cittadini di domani, con lo sguardo già rivolto alla sesta edizione dell’English Summer Camp, che promette di proseguire un’esperienza ormai divenuta una delle iniziative estive più apprezzate del territorio.