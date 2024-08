Grande successo per la VI edizione del Premio Letterario “Città di Erice”

ERICE – Si è conclusa ieri sera (25 agosto) con grande successo la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio Letterario “Città di Erice”, svoltasi presso il suggestivo Teatro Gebel Hamed. L’evento, organizzato dall’Associazione Vivere Erice in collaborazione con il Rotary Trapani Erice, ha visto una partecipazione entusiasta di pubblico e addetti ai lavori. La cerimonia è stata condotta da Mariza D’Anna e Noemi Genovese.

Il momento clou della serata è stato la consegna dei premi ai vincitori. Silvana La Spina ha ricevuto il Primo Premio per il suo romanzo “L’uomo di zolfo” (Bompiani), il romanzo-biografia del più grande scrittore italiano del Novecento, Luigi Pirandello. La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha personalmente consegnato il premio alla vincitrice.

Il I Premio Giovani è stato assegnato a Ninni Ravazza per “Cianchino – L’isola delle illusioni” (Avagliano). Ravazza, giornalista, scrittore e studioso delle tradizioni marinare siciliane, ha realizzato con questo romanzo un’opera che esplora le dinamiche sociali e culturali dell’isola di Favignana. I

Una novità di quest’anno è stata l’introduzione della sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori, con una commissione composta da ragazzi e ragazze di diversi istituti superiori.

La sindaca Daniela Toscano ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Quest’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di costruzione di una proposta culturale impegnativa e importante per la nostra Città. L’istituzione di questo Premio Letterario, che celebra la sicilianità, è fondamentale perché promuove il nostro territorio e la nostra identità”

Mariza D’Anna, presidente dell’Associazione “Vivere Erice”, ha espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione: “Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa sesta edizione del Premio “Citta di Erice”. Il premio sta crescendo anno dopo anno, superando i confini della nostra provincia e anche quelli della Sicilia. Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato spazio ai giovani talenti del nostro territorio”.