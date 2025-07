Grandissimo successo di pubblico del concerto “Voglio vederti danzare”, tra i piu’ intensi omaggi musicali a Battiato

SELINUNTE – “Voglio vederti danzare”, il concerto di ieri, martedì 29 luglio, al parco archeologico di Selinunte, apprezzatissimo da un numeroso pubblico, si e’ configurato come uno dei più intensi omaggi musicali a Franco Battiato, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita e del quarto anno dalla sua scomparsa. Il concerto, tenutosi in una atmosfera surreale con la splendida visione del Tempio di Hera, avviato da una coinvolgente danza dervisca, ha proposto i brani musicali piu’ noti e piu’ amati del cantautore che hanno coinvolto intensamente il pubblico presente: dall’Era del cinghiale bianco alle stagioni dell’amore, dalla Prospettiva Nevskij alla Cura e via di seguito per piu’ di due ore consecutive. Particolarmente coinvolgente e intensa e’ stata la riproposizione di “Mondi lontanissimi” No Time No Space con l’originale arrangiamento del violinista Giusto Pio. Fra le ultime canzoni proposte “Stranizza d’amuri” che ha emozionato ancora piu’ intensamente il pubblico. A dare voce ai brani musicali del noto cantautore, David Cuppari e Giorgia Zaccagni, accompagnati da Simone Temporali (tastiere), Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori), Mario Luciani (batteria).