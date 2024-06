“Gravi menomazioni al gruppo marmoreo dei tre putti” del teatro Selinus in una lettera al sindaco del presidente dell’Archeoclub sede locale

CASTELVETRANO – Il presidente dell’Archeoclub d’Italia a.p.s. sede locale “Emi Selinios” di Castelvetrano-Selinunte, avv. Giovanni Miceli, ha inviato una lettera aperta al neosindaco del Comune di Castelvetrano e al presidente del Consiglio Comunale una lettera aperta sulle menomazioni che presentano i putti del teatro Selinus. Questo il testo della lettera:

"Egregio Sig. Sindaco,

mentre ci si congratula per l’importante incarico cui la maggioranza dei cittadini castelvetranesi democraticamente Le hanno conferito, si desidera segnalare che in occasione della partecipazione ad un evento svoltosi lo scorso Sabato 22 Giugno presso il teatro Selinus ci si è accorti che il gruppo marmoreo dei tre putti presenta gravi menomazioni conseguenti, probabilmente, ad atti vandalici.

Si chiede se Lei è già a conoscenza di quanto testé segnalato e quale iniziativa l’Amministrazione Comunale ha assunto o intende assumere per il ripristino delle parti deturpate ed in merito ad una migliore salvaguardia dell’opera d’arte, che potrebbe consistere sul posizionamento dell’opera su un piedistallo più alto e meno accessibili a mani vandaliche”.