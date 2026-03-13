Grazie ad un finanziamento regionale, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto su diverse strade comunali urbane

PARTANNA – Visibilmente soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Partanna Luca Triolo, ora che sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto su diverse strade comunali urbane grazie ad un finanziamento regionale di 150.000 euro, “fortemente sostenuto dalla deputata regionale Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle”, che – ha continuato l’assessore Triolo – “ringraziamo per l’attenzione e la vicinanza dimostrate al nostro territorio”.

“Insieme a questi interventi, – ha evidenziato in un suo post, l’assessore – si procederà anche con i lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica in Via Castelvetrano, per rendere questa zona più sicura, più decorosa e più funzionale per cittadini e automobilisti. Si tratta di lavori importanti, attesi, che puntano a migliorare concretamente la vivibilità della nostra città e la sicurezza di tutti”. Si sono purtroppo registrati, infatti, favoriti dalla cattiva illuminazione pubblica, casi di furti nella zona, come ribadiscono alcuni abitanti della zona, visibilmente indisposti.

“Continuiamo a lavorare con impegno, passo dopo passo – ha concluso l’assessore Triolo – per dare risposte reali a Partanna”. Ed ha promesso: “Vi terremo aggiornati sull’avvio e sull’avanzamento degli interventi”.