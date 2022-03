Grazie al Generale Figliuolo dai Comuni Montani e da Uncem

ROMA – “A nome dei Comuni montani, e di tutta Uncem, voglio ringraziare il Generale Francesco Figliuolo che fino a oggi è stato Commissario straordinario per la gestione della pandemia. Abbiamo sempre avuto un filo diretto con lui e con il suo staff, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per affrontare criticità puntuali e generali dei territori. È stata un’azione, quella del Generale, Alpino ed esperto conoscitore delle zone montane del Paese, molto importante e significativa, sempre vicina ai Sindaci, alle Amministrazioni, alle Organizzazioni di volontariato, anche insieme con la Protezione Civile e il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio. E prima con Angelo Borrelli. Li ringraziamo per la determinazione e la professionalità, ma anche per l’umanità con la quale hanno lavorato. Salutiamo e auguriamo buon lavoro al Maggior Generale dell’Esercito Tommaso Petroni, che continuerà ad agire con i poteri attribuiti al Commissario straordinario e che diventerà da domani Direttore della nuova Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022. Siamo a sua disposizione come Uncem”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale dell’UNCEM, Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.