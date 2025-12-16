Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

PALERMO – Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato
eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai
vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione,
alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo
Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione
e alla formazione tecnica), Francesco Castrovinci (Ance Messina, delega
alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito) e Vito Lo
Scrudato (Ance Agrigento, delega ai rapporti territoriali e alla
coesione associativa).
Gianluca Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo
Zaccaria, operante sul territorio nazionale, specializzato
nell’innovazione in vari settori che spaziano dalle opere pubbliche alle
autostrade e ai ponti, dalle gestioni immobiliari a quelle turistiche,
fino alle nuove tecnologie nell’edilizia sostenibile e nell’impiantistica d’avanguardia.
“Per guardare al futuro – dichiara Gianluca Zaccaria – la Sicilia ha
bisogno di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente,
capace di connetterla rapidamente all’area Med e all’Europa dal punto di
vista della mobilità e dell’approvvigionamento energetico a basso costo,
e di metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il
territorio; ma anche di aree urbane capaci di creare relazioni fisiche,
sociali e culturali fra centri e periferie, fra città e porti, fra aree
produttive e luoghi di produzione delle materie prime”.
“E questo – sostiene il presidente dei Giovani di Ance Sicilia – è
possibile soprattutto puntando sul recupero del patrimonio edilizio
esistente attraverso interventi di rigenerazione urbana e social
housing, nonché piani urbanistici che pongano al centro la direttiva Ue
‘Case Green’ e la priorità che la Coesione dà alle politiche
dell’abitare, per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzo
accessibile”.
“Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia – conclude Zaccaria –
sarà fortemente impegnato nell’elaborare strategie che, coniugando
innovazione tecnologica e competenze professionali, si traducano in
proposte concrete anche per rilanciare il settore delle costruzioni
edili in direzione della sostenibilità e della massima accessibilità al
diritto alla casa”.
Nella foto, la nuova squadra di vertice del Gruppo
Giovani Imprenditori di Ance Sicilia: da sinistra, Ludovico Porto,
Giacomo Scancarello, Gianluca Zaccaria, Vito Lo Scrudato e Francesco
Castrovinci.