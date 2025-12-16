Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

PALERMO – Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato

eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di

Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai

vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione,

alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo

Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione

e alla formazione tecnica), Francesco Castrovinci (Ance Messina, delega

alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito) e Vito Lo

Scrudato (Ance Agrigento, delega ai rapporti territoriali e alla

coesione associativa).

Gianluca Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo

Zaccaria, operante sul territorio nazionale, specializzato

nell’innovazione in vari settori che spaziano dalle opere pubbliche alle

autostrade e ai ponti, dalle gestioni immobiliari a quelle turistiche,

fino alle nuove tecnologie nell’edilizia sostenibile e nell’impiantistica d’avanguardia.

“Per guardare al futuro – dichiara Gianluca Zaccaria – la Sicilia ha

bisogno di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente,

capace di connetterla rapidamente all’area Med e all’Europa dal punto di

vista della mobilità e dell’approvvigionamento energetico a basso costo,

e di metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il

territorio; ma anche di aree urbane capaci di creare relazioni fisiche,

sociali e culturali fra centri e periferie, fra città e porti, fra aree

produttive e luoghi di produzione delle materie prime”.

“E questo – sostiene il presidente dei Giovani di Ance Sicilia – è

possibile soprattutto puntando sul recupero del patrimonio edilizio

esistente attraverso interventi di rigenerazione urbana e social

housing, nonché piani urbanistici che pongano al centro la direttiva Ue

‘Case Green’ e la priorità che la Coesione dà alle politiche

dell’abitare, per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzo

accessibile”.

“Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia – conclude Zaccaria –

sarà fortemente impegnato nell’elaborare strategie che, coniugando

innovazione tecnologica e competenze professionali, si traducano in

proposte concrete anche per rilanciare il settore delle costruzioni

edili in direzione della sostenibilità e della massima accessibilità al

diritto alla casa”.

Nella foto, la nuova squadra di vertice del Gruppo

Giovani Imprenditori di Ance Sicilia: da sinistra, Ludovico Porto,

Giacomo Scancarello, Gianluca Zaccaria, Vito Lo Scrudato e Francesco

Castrovinci.