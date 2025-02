Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano (C.A.I.) organizza il 54° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia, che si terrà a marzo

PALERMO – Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano (C.A.I.) – Sezione di Palermo, sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I., organizza il 54° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia, che si terrà dal 5 marzo al 25 marzo 2025.

Il corso prevede un’alternanza di lezioni teoriche e attività pratiche per fornire ai partecipanti una preparazione completa su questa disciplina affascinante. Le lezioni teoriche si svolgeranno ogni martedì sera, mentre le esercitazioni pratiche si terranno all’aperto e in grotta, offrendo un’esperienza diretta e immersiva dell’ambiente speleologico.

La speleologia: sport, avventura ed esplorazione

La speleologia è un’attività che combina esplorazione, tecnica e passione per la natura. Sebbene richieda una adeguata preparazione fisica, è uno sport accessibile a chiunque abbia uno spirito di adattamento e una buona capacità di muoversi in ambienti montani e sotterranei.

Partecipare a un corso di speleologia significa acquisire le competenze necessarie per muoversi in sicurezza all’interno di grotte e cavità naturali, grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche e a un’approfondita conoscenza dell’ambiente sotterraneo.

Un’occasione unica per esplorare il territorio

Grazie a questa iniziativa, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire alcuni dei più suggestivi siti speleologici della Sicilia e della zona di Palermo, luoghi di straordinaria bellezza e interesse naturalistico. Il corso prevede infatti uscite pratiche in diverse località, tra cui il Monte Pellegrino, Sferracavallo e l’Abisso Pietra Selvaggia.

Iscrizioni e informazioni

Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano almeno 15 anni e che siano in possesso di un certificato medico per attività non agonistica. Il numero di posti è limitato e le iscrizioni chiuderanno il 4 marzo 2025 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Il corso ha un costo che varia da 70 a 150 euro per soci e non soci del Club Alpino e dà diritto all’iscrizione all’associazione (per i non soci), all’assicurazione, al materiale didattico, all’uso dell’attrezzatura di sicurezza e per la progressione in corda durante tutto il corso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Club Alpino Italiano – Sezione di Palermo ai seguenti recapiti:

📍 Via Nicolò Garzilli, 59 – Palermo

📞 Tel: 091 329.407

📧 Email: salvatore.sammataro@sns-cai.it