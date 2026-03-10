Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi/e marescialli ispettori e sovrintendenti

ROMA – E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi/e marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2026/2027.
Tutti/e i/le candidati/e devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute
La procedura selettiva prevede prova scritta di preselezione, prova scritta di cultura generale; prova di efficienza fisica; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; prova orale.
Il termine per presentare la propria candidatura è il 23 marzo 2026. Clicca qui per consultare il bando ed inviare la domanda.