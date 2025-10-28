ROMA – Guardia di Finanza, è on line il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi/e finanzieri. In particolare, 1.765 del contingente ordinario e 220 del contingente di mare.
Per candidarsi, fra gli altri requisiti indicati nel bando, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea.
prova scritta di preselezione;
prove di efficienza fisica;
accertamento dell’idoneità psico – fisica;
accertamento dell’idoneità attitudinale;
accertamento dell’idoneità al conseguimento della specializzazione richiesta.
I vincitori/trici del concorso sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento.
Il termine per inviare le domande è il 21 novembre 2025. Consultare il sito InPa con tutti i dettagli e saperne di più.