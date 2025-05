Hashish e marijuana in casa. 24enne arrestato per spaccio

MARSALA – Nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operative della Compagnia di Marsala coadiuvati dai Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne marsalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dando seguito ad un intuito investigativo, procedevano d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo nell’abitazione circa 80 grammi di hashish e marijuana, materiale per la pesatura e il confezionamento in dosi dello stupefacente, contante per oltre 2.600 euro presumibilmente provento di attività illecita e 48 proiettili calibro 9 illegalmente detenuti.

Al termine dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala con divieto di allontanamento dalla propria abitazione nelle ore notturne ed ulteriore obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.