Hashish in casa. Arrestato spacciatore

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo e del Nucleo Cinofili di Palermo, durante dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un pregiudicato 24enne del posto sorpreso a detenere droga in casa.

I militari dell’Arma, con il fondamentale supporto del cane AKIM, hanno eseguito una serie di perquisizioni tra le quali quella a casa del pregiudicato castellammarese, all’esito della quale veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenente un panetto di hashish del peso di 106 gr. e ulteriori 60 gr. circa suddivisi in 11 dosi, nonché la somma contante di 450 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 24enne, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castellammare del Golfo.