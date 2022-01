Hashish nel giubbotto, arrestato 42enne per spaccio

PANTELLERIA – Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto un isolano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gravato da precedenti specifici, aveva attirato l’attenzione del personale della locale Stazione Carabinieri in quanto alcuni cittadini avevano segnalato un via vai di […]

PANTELLERIA – Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto un isolano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, gravato da precedenti specifici, aveva attirato l’attenzione del personale della locale Stazione Carabinieri in quanto alcuni cittadini avevano segnalato un via vai di persone, verosimilmente per rifornirsi di stupefacente.

I Carabinieri hanno così organizzato dei mirati servizi di osservazione e, capito che la segnalazione poteva essere fondata, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria hanno deciso di intervenire.

Durante un controllo, visto il particolare stato di nervosismo in cui versava il soggetto, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione rinvenendo due panetti di hashish del peso complessivo di 115 grammi occultati sulla persona, nonché un bilancino di precisione all’interno della sua abitazione.

Escluso l’uso personale, visto il quantitativo, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida avvenuta nella giornata di ieri (17 gennaio) in cui lo stesso è stato sottoposto all’obbligo di dimora sull’isola con l’obbligo di non allontanarsi da casa nelle ore notturne.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.