Heroes: dagli antichi miti ai supereroi moderni. Straordinaria mostra del Trapani Comix&Games 2025

TRAPANI – Trapani, città intrisa di storia e leggende, si appresta a diventare palcoscenico di un evento culturale di grande fascino: la mostra “Heroes: dagli antichi miti ai super eroi moderni“, che si inserisce nel ricco programma di attività collaterali del Trapani Comix&Games 2025, il festival mediterraneo della Pop Culture che si terrà dal 23 al 25 maggio, alla Villa Margherita. Curata dal giornalista e fumettista Marco Rizzo e dal collezionista ed esperto di fumetti Matteo Belfiore, aprirà le sue porte al pubblico sabato 3 maggio, alle ore 18:00, presso il Museo d’Arte Contemporanea San Rocco, in Via Turretta 12 a Trapani. L’accesso avverrà attraverso l’ingresso di Via Nunzio Nasi n.1, permettendo ai visitatori di immergersi immediatamente nell’atmosfera suggestiva del museo.

L’iniziativa nasce dalla constatazione, ormai condivisa da studiosi ed esperti, di come le figure dei super eroi contemporanei non siano semplici icone pop, ma veri e propri “miti moderni”. La loro presenza pervasiva in svariati media e la loro capacità di trascendere confini nazionali e generazionali li consacrano come personaggi profondamente radicati nell’immaginario collettivo.

Il percorso espositivo si snoderà attraverso una preziosa collezione privata, composta da opere edite e inedite di fumettisti contemporanei a livello internazionale, con un occhio di riguardo per i maestri italiani del settore.

Ogni sezione della mostra sarà dedicata a un singolo super eroe e al suo corrispettivo mitologico: Batman verrà accostato alla figura di Ulisse; Superman sarà messo in parallelo con l’eroe Ercole; Capitan America evocherà la figura di Ettore. Non mancheranno riferimenti più diretti a personaggi come Thanos, Wonder Woman o Medusa, oltre a una sezione speciale dedicata al dio norreno Thor.



“Heroes: dagli antichi miti ai super eroi moderni” è organizzata da Nerd Attack, in collaborazione con Mad Collectors, gode del patrocinio del Comune di Trapani, del supporto del Luglio Musicale Trapanese e del Museo San Rocco, ed è stata realizzata con il contributo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

L’esposizione sarà visitabile il martedì e il venerdì dalle 16:30 alle 19:30, il giovedì dalle 16:30 alle 18:30, mentre nel fine settimana gli orari saranno il sabato dalle 16:30 alle 19:30 e la domenica dalle 17:30 alle 19:30. Sono inoltre previste aperture straordinarie durante le tre giornate del Trapani Comix & Games (23-25 maggio). Per accedere, i visitatori dovranno utilizzare l’ingresso situato in Via Nunzio Nasi n.1. Per concordare visite guidate e appuntamenti con le scuole scrivere una mail a: comics@trapanicomix.com

La mostra resterà aperta fino al 25 maggio 2025.