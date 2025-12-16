Hiv e Ist: allarme per le diagnosi tardive, Aumentano i contagi da Clamidia, Sifilide, Gonorrea ed emergono nuove evidenze sull’Hiv

ROMA – HIV e IST hanno un punto critico in comune: vengono ancora intercettate troppo tardi. Gonorrea quasi raddoppiata in due anni, aumento di sifilide e clamidia. Il 60% delle nuove diagnosi di HIV resta tardivo. Le diagnosi tardive ostacolano prevenzione, trattamento e riduzione della trasmissione. Nel caso delle IST, ritardare la diagnosi significa lasciare che infezioni come gonorrea, sifilide e clamidia circolino indisturbate, aumentando complicanze e rischio di infertilità; per l’HIV significa perdere mesi o anni preziosi prima di iniziare una terapia che consente di raggiungere la soppressione virale e rendere l’infezione non trasmissibile (U=U). L’evidenza di questa criticità diffusa, insieme alle nuove osservazioni sulle comorbidità cardiovascolari, oncologiche e sulla fragilità nelle persone con HIV, sarà al centro del XXIV Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT, in programma a Riccione dal 16 al 19 dicembre.