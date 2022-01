I 24 comuni della provincia di Trapani da oggi sono in arancione

TRAPANI – Numerosi Comuni sono passati in “zona arancione” (in una Sicilia che è ancora gialla) da oggi sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede l’Ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2022 firmata dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei […]

TRAPANI – Numerosi Comuni sono passati in “zona arancione” (in una Sicilia che è ancora gialla) da oggi sabato 15 a mercoledì 26 gennaio. È quanto prevede l’Ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2022 firmata dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti.

Ventiquattro di questi comuni sono in provincia di Trapani: oltre a Trapani, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita (l’unico comune che manca è Misiliscemi).

Non cambia

sostanzialmente nulla per chi è in possesso del green pass rafforzato (vaccino o guarigione dal covid);

qualcosa per chi è in possesso del green pass (tampone negativo): è vietato l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, l’effettuazione di corsi di formazione in presenza e la pratica di sport di contatto all’aperto;

molto per chi non ha il green pass: gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni sono consentiti, con autocertificazione, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune. È vietato l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.