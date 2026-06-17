I.C. Lombardo Radice Pappalardo di Castelvetrano: “Collaborazione fattiva tra territorio e scuola”

CASTELVETRANO – Il 12 Giugno scorso nel plesso E. Medi dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo si è svolta la fase conclusiva del progetto di riqualificazione dello spazio esterno del plesso, grazie all’iniziativa dell’Associazione Noi ODV.

La collaborazione con l’Associazione è stata una costante nel corrente a.s. appena concluso in cui, grazie al contributo dei volontari, gli studenti del plesso Pappalardo hanno avuto la fornitura di un potabilizzatore d’acqua e quelli del plesso Medi hanno avuto la restituzione di uno spazio non più praticabile, posto sul retro del plesso. Nello specifico i volontari dietro il plesso Medi in prossimità di uno degli accessi, dove si trova un teatrino all’aperto dotato di palco e spalti per gli spettatori, hanno ripulito lo spazio infestato dalle erbe spontanee e hanno pitturato quello destinato al palco, con una frase emblematica “Siamo tutti stelle e meritiamo di brillare”.

Durante la cerimonia di consegna la Dirigente scolastica, Maria Rosa Barone ha ringraziato i volontari dell’Associazione che con la loro opera meritoria non solo daranno modo agli studenti di sfruttare uno spazio ormai dimenticato da tempo, ma hanno anche dimostrato come la sinergia fra Scuola e Associazioni sia un esempio virtuoso da imitare. Infatti le scuole che hanno ampi spazi all’aperto destinati a verde, non hanno, sia in termini economici che di disponibilità di personale addetto e di attrezzature adeguate, la possibilità di poterli tenere costantemente decorosi e fruibili e, nonostante l’interesse da parte del Comune di Castelvetrano, tali aree sono spesse destinate all’incuria.

Dal prossimo a.s. tale spazio, come quello limitrofo della palestra e del campetto esterno che sono oggetto di ristrutturazione grazie ad un progetto presentato dal Comune di Castelvetrano, saranno a disposizione degli studenti e della comunità scolastica che gravita all’interno del plesso, che si assumeranno il compito di valorizzarlo e custodirlo, evitando che possa essere oggetto di cattivo utilizzo.

Pertanto, ha evidenziato la preside, “l’intervento e la disponibilità mostrata dall’Associazione Noi ODV rappresenta un valore aggiunto per la Scuola e la Città, da replicare come un esempio di collaborazione che durerà nel tempo e che dà ulteriore impulso all’opera di Educazione alla cittadinanza attiva”.