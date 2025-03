I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” in Turchia per partecipare allo Staff Training del Progetto “Ecol” del Programma Erasmus+

CASTELVETRANO – Una delegazione dell’Istituto ha partecipato al secondo meeting del PROGRAMMA ERASMUS+ KA220 sull’educazione ambientale e l’apprendimento in ambienti extra scolastici, che si è svolto dal 12 al 14 marzo 2025 in Turchia presso l’Università Pamukkale di Denizli.

L’obiettivo generale del progetto è promuovere la sostenibilità ambientale, l’uso di energie rinnovabili e lo sviluppo di una consapevolezza ecologica da applicare nella pratica didattica quotidiana. Oltre l’Italia, gli altri Paesi partners sono la Romania, che coordina il progetto, la Turchia, il Portogallo e la Croazia. Il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone, la prof.ssa Giovanna Morreale e il prof. Silvestro Pisciotta, coinvolti nel programma, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con gli altri docenti e Dirigenti degli istituti che partecipano al progetto.

Le sessioni di apprendimento, tenute dai docenti dell’Università di Pamukkale e dell’Università Afyon Kocatepe, hanno incluso argomenti quali il Dramma come metodologia didattica nell’Educazione ambientale, l’empatia ecologica e l’uso degli ambienti digitali di apprendimento.

Dopo la cerimonia di accoglienza iniziata con una performance di danza popolare turca (Zeybek), seguita dal discorso di apertura della Dirigente del liceo rumeno “Professor Mihai Dumitriu “ di Valea Lupului, capofila del progetto, i partecipanti hanno visitato la scuola partner turca, Scuola Media Esat Sivri, che ha ricevuto l’Eco Label turco per le attività di educazione ambientale promosse dalla scuola. Le delegazioni hanno assistito alla simulazione di una lezione svolta in lingua inglese dagli alunni della classe 5^ della Scuola primaria e hanno concluso la giornata con alcune attività di braistorming ambientale svolte in un parco vicino alla scuola a cui ha fatto seguito una sessione di Question Time coinvolgente e ricca di spunti. Il secondo giorno le attività di formazione hanno riguardato la cittadinanza ecologica, l’uso di tecniche di drammatizzazione e di tecnologie innovative utili all’apprendimento nell’educazione ecologica, la visita del laboratorio di biologia molecolare (PAU) diretto dal prof. Ali Ramazan Alan. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita del sito naturale Pamukkale, che in turco significa “castello di cotone” e delle rovine dell’antica città di Hierapolis, per studiare le implicazioni ambientali nei siti archeologici.

Il terzo ed ultimo giorno le attività si sono svolte presso il sito archeologico di Efeso, una delle più grandi città ioniche in Anatolia, con una visita guidata che ha fatto emergere i valori culturali, storici ed ambientali della Turchia, anche attraverso un’esperienza di viaggio virtuale, grazie all’avanzata tecnologia immersiva, in grado di portare i visitatori indietro nel tempo, per camminare lungo piazze e strade dell’antica Efeso.

Lo staff training è sicuramente una delle esperienze più coinvolgenti ed interessanti previste dal Programma ERASMUS+ perché consente in maniera diretta di acquisire esempi di buone prassi da diffondere presso le II.SS. partner e per implementare le competenze didattiche e linguistiche dei docenti partecipanti.

Il prossimo appuntamento è previsto dal 22 al 23 maggio p.v. presso la Osnovna skola Prof. Filipa Lukasa di Castela in Croazia.