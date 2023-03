I Carabinieri incontrano i ragazzi della scuola Eugenio Pertini

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno incontrato, nella giornata di mercoledì (8 marzo), gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Eugenio Pertini di via De Santis.

Svariati sono stati i temi affrontati dal personale dell’Arma ed esposti nei particolari agli alunni, dalla violenza di genere, alla mafia e alla criminalità organizzata, tutti argomenti che hanno suscitato grande interesse nei giovani che si sono sbizzarriti nel fare tante domande oggetto di dettagliati approfondimenti in particolare su come i Carabinieri hanno arrestato il latitante Matteo Messina Denaro.

Infine non sono mancati gli interrogativi su quella che è in pratica la vita di un Carabiniere, sullo svolgimento del servizio nelle sue tante sfaccettature ed incarichi e su quale sia la procedura per entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri.