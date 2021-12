I carabinieri portano un panettone e un po’ di compagnia alla utracentenaria signora Rosa per il giorno di natale

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana, nel giorno di Natale, hanno trascorso un po’ di tempo con la signora Rosa, ultracentenaria, portandole per l’occasione un panettone.

La donna vive da sola sull’isola in una piccola casa nel centro di Favignana. È la più anziana tra gli abitanti delle Egadi e ieri (25 dicembre) ha ricevuto la visita del Comandante di Stazione che unitamente ad altri militari, oltre a portarle gli auguri, le hanno consegnato un panettone e trascorso un po’ di tempo con lei in un giorno speciale, cosa che la donna ha apprezzato più di ogni altra cosa.

I Carabinieri della Stazione di Favignana non sono nuovi a questo tipo di attività, infatti spesso vanno a fare visita durante l’anno agli anziani che vivono soli in tutte e tre le isole appartenenti all’arcipelago trascorrendo con questi un po’ del loro tempo ricevendo tanta gratitudine per un gesto molto apprezzato da chi vive in solitudine la maggior parte dei giorni dell’anno.