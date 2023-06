I Carabinieri ricordano “Pietro Morici”

TRAPANI – Nella giornata di oggi, 13 giugno 2023, l’Arma dei Carabinieri di Trapani ricorda il Carabiniere Scelto Pietro Morici, originario di Valderice, barbaramente ucciso insieme al Capitano Mario D’Aleo e all’Appuntato Giuseppe Bommarito, in un agguato mafioso a Palermo il 13 giugno 1983.

In occasione del 40esimo anniversario della sua morte si svolgeranno, nel pomeriggio, una serie di iniziative, con la partecipazione del sindaco di Valderice, Francesco Stabile, familiari di Morici, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, Colonnello Fabio Bottino con una rappresentanza di militari.

Le commemorazioni prenderanno il via nel pomeriggio (h. 15.30) con la deposizione di un omaggio floreale presso la via Pietro Morici a Valderice seguito da un breve momento di raccoglimento in preghiera presso la sua tomba al cimitero, una corsa podistica per le vie del centro cittadino e per finire la celebrazione della Santa Messa svolta presso la chiesa Cristo Re e la deposizione di una corona d’alloro alla lapide commemorativa eretta in memoria dell’Eroe, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”.

Dall’ottobre del 2010 la caserma della Stazione dei Carabinieri di Valderice è intitolata alla sua memoria.